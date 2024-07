Tour de France 2024 tappa 13 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Villeneuve sur Lote, 11 luglio– Ancora tanta pianura alla Grand Boucle. In attesa delle tappe di montagna di sabato con arrivo a Saint Lary Soulan e domenica a Plateau de Beille, la tredicesimadelproporrà probabilmente un altro arrivo in volata. A Villeneuve sul Lot, nella dodicesima, c’è stato però uno sconvolgimento in classifica con una caduta che ha tagliato fuori Primoz Roglic, arrivato al traguardo con oltre due minuti e a forte rischio per ladi venerdì. Si teme un infortunio, ma in ogni caso il suoè pregiudicato essendo sceso a 4’42” dalla prima posizione occupata da Pogacar con 1’06” su Evenepoel e 1’14” su Vingegaard. Allo sprint ha vinto Biniam Girmay, tripletta per lui, davanti a Van Aert, Ackermann e Philipsen e consolidando la vetta della classifica della maglia verde.