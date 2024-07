Speed 10 07 2024 tornei tornei e tornei

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, inizia un nuovo torneo per decretare lo sfidante del campione giardiniere, in questa puntata si affronteranno Corbin e Angelo Dawkins, mentre nella prossima Ilja Dragunov e Carmelo Hayes Baron Corbin vs Angelo Dawkins Tempo-2:50 Angelo parte con un roll up 1..2.Corbin ne esce, spallata in corsa, Enziguri, adesso Dawkins sale sulla terza corda ma Baron lo precede per rifilargli una Death Valley Driver, seguite da una sequenza di impressionanti Clothesline che fanno capire perché a JBL piaceva tanto 1..2..Dawkins non molla. Il tag team partner di Montez Ford reagisce con una Swanton Bomb 1..2..ma niente da fare. Alla fine Baron Corbin riesce Outtanowhere a connettere la End of Days 1..23. Vincitore: Baron Corbin Questo show è quello che è, inutile aspettarsi cambiamenti, invece vedere uno fra Ilja e Carmelo battere l’altro in neanche 3 minuti quando a NXT combattevano per 20 sarà parecchio illogico, ma nulla è logico a