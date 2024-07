Si è lasciata Amore finito per la protagonista della tv italiana dopo 18 anni col compagno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) È finita18. La storia d’tra la nota ballerina e conduttrice radiofonica e tv e il coreografo e regista è giunta al termine. E pensare che l’ultima volta che ne aveva parlato lei aveva usato parole a miele per il suo (ormai ex) fidanzato: “ è unmeraviglioso.quasi dieciinsieme – le sue dichiarazioni a Vanity Fair – siamo innamorati come il primo giorno”. “La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate. Inoltre, ci compensiamo: mentre io sono ipersensibile e tendente all’ansia, lui è solare e positivo”. Insomma sembrava andare tutto a gonfie vele nella relazione caratterizzata dalla comune passione per la danza.