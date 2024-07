Sale sull’autobus con un coltello Fermato un uomo in stazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Era salitodi linea per raggiungere Porto San Giorgio ma, quando si era seduto, gli era caduto un grossoserramanico dal giubbino. Lui, come se nulla fosse, aveva preso l’arma e se l’era rimessa in tasca sperando di non essere visto. C’erano, però, gli occhi attenti dell’agente della sicurezza privata a vigilare e la cosa non gli era sfuggita. Il vigilante aveva allertato la polizia che era immediatamente intervenuta sul posto e aveva bloccato l’. Era accaduto nel settembre 2021 nel tratto tra Fermo e Porto San Giorgio e nei guai era finito un 40enne magrebino già noto alle forze dell’ordine e residente a Fermo che, è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo. Erano passate le 17,30 quando il nordafricano era salitoed era stato notato dall’agente privato che, visto il, aveva fatto scattare l’allarme senza che nessuno se ne accorgesse.