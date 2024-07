Rissa in Uruguay-Colombia di Copa America | Nunez sale sugli spalti per picchiare i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lavince e l’perde la testa. La semifinale difa parlare di sé per quanto accaduto, rispetto a quello che si è visto in campo. Lavince 1-0 grazie alla rete di Jefferson Lerma e conquista la finale – in programma domenica 14 luglio presso l’Hard Rock Stadium di Miami – ma al termine della gara si sono verificati attimi di pura follia.e violenti scontri hanno caratterizzato in negativo il post-partita: coinvolti i giocatori dell’tra cui l’attaccante del Liverpool Darwinche non ha esitato a raggiungere gliper finire nel parapiglia, cercando di colpire ini anche con una sedia. La Conmebol (confederazione sudna), al termine della gara, ha condannato gli episodi sui propri canali ufficiali con la seguente nota: “La Conmebol condanna fermamente qualsiasi atto di violenza che colpisca il calcio.