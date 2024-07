Riassunto | PUMA nominata tra le Aziende più sostenibili al mondo da TIME

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 luglio 2024) HERZOGENAURACH, Germania–(BUSINESS WIRE)–La società di articoli sportiviè statanella classifica “Società piùal” dalla rivista statunitensee da Statista, che prende in considerazione i dati ambientali più importanti di una società, oltre alla sua trasparenza e alla sua valutazione da parte di organizzazioni esterne.è stata classificata la migliore azienda nel settore Abbigliamento, Calzature e Articoli sportivi, totalizzando 73,02 su 100 punti possibili. “Essere classificata tra lepiùda una rivista così prestigiosa è un grande riconoscimento della nostra strategia dità FOREVER. BETTER., per la quale abbiamo raggiunto importanti traguardi l’anno scorso”, ha dichiarato Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer presso