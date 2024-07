Regionali il Pd vuole solo Proietti Ma Avs ora propone Piccolotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ieri sera la coalizione di centro sinistra "Patto Avanti", si è riunita per sciogliere la questione relativa alla coalizione da costruire e allargare per ledi autunno e per orientarsi in modo definitvo sul candidato (o candidata) da presentare per sfidare il centrodestra. Se la carta principale (anzi unica) del Partito democratico è quella di Stefania(sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia), all’improvviso ecco spuntare un imprevisto. Il suo nome è Elisabetta(foto), parlamentare folignate di Alleanza Verdi e Sinistra, in primissima linea per l’elezione di Vittoria Ferdinandi. Avs, secondo alcuni indiscrezioni riportate da La Repubblica, avrebbe messo sul tavolo il suo nome. Una proposta che potrebbe creare tensioni da un lato e dall’altro rallentare la partenza del "Patto Avanti": l’obiettivo, manco a dirlo, è quello di partire in netto anticipo rispetto al centrodestra, costringendolo a rincorrere come ha fatto con Margherita Soccia a Perugia.