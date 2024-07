Puntiroli è il nuovo referente della sezione della Lega di Cervia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è tenuta nei giorni scorsi una riunionedialla presenza del segretarioRomagna Jacopo Morrone. Tra i temi trattati quellosegreteriadopo le dimissioni di Stefano Versari. La scelta su chi traghetterà laverso il congresso è caduta su Enea, ex capogruppo in Consiglio comunale. Il Carroccio prova così a ripartire dopo il responso negativo rimediato alle urne dinel corso delle recenti Amministrative, che non l’ha visto portarsi a casa nemmeno un consigliere comunale. "Ringrazio l’onorevole Morrone per la fiducia accordatami. Le elezioni amministrative, purtroppo, non sono andate nella direzione auspicata – ha dichiaratosubito dopo la sua nomina, – nonostante avessimo tutte le potenzialità per vincerle.