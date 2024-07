Paupisi riqualificazione del Campanile del Santuario Madonna di Pagani | la Soprintendenza esprime parere favorevole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“LaArcheologica delle belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento mi ha comunicato ilall’esecuzione dei lavori consistenti ladeldeldi Maria Santissima di”. Ad annunciarlo è il sindaco diSalvatore Coletta che qualche settimana fa aveva inoltrato allala richiesta di. “Appena insediati – afferma il primo cittadino – abbiamo presentato il progetto esecutivo ma, prima di farlo, mi sono recato personalmente allaa Caserta per sottoporlo al funzionario preposto e valutarne preventivamente la fattibilità ricevendo rassicurazione nell’ottenere ilpositivo. Speravo che l’ok ufficiale potesse arrivare prima della festa in onore alladidi fine luglio.