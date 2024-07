Parigi 2024 Julio Velasco chiuderà il cerchio olimpico nel modo più inaspettato oppure i Giochi rimarranno un vulnus?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Iolimpici diincombono. Mancano un paio di settimane all’inizio di una manifestazione che, in chiave Italia, avrà inuno dei personaggi da seguire con maggiore attenzione. Il fatto di essere divenuto CT della nazionale femminile di pallavolo nello scorso autunno ha giocoforza generato un forte tema in vista dell’evento a Cinque cerchi. Sappiamo bene come la figura del tecnico argentino abbia assunto contorni quasi mistici grazie ai successi a raffica raccolti alla guida della nazionale maschile della cosiddetta “generazione di fenomeni” tra il 1989 e il 1996. Una squadra sostanzialmente priva di palmares si scoprì improvvisamente pressoché imbattibile, fregiandosi di 2 titoli Mondiali, 3 titoli Europei e 5 World League.