Orienta si assicura i serramenti La società acquista il marchio Fas | | Cresciamo con la bioedilizia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nasce un nuovo polo della: lad’investimento forliveseCapital Partners dell’amministratore delegato Augusto Balestra, ha acquisito Fas, storicodiin legno. L’operazione è stata finanziata da Iccrea Banca e Banca Alpi Marittime (assistiti da Simmons & Simmons). Ilma, realtà controllata dallad’investimento, possiede ora la totalità delle quote di Fas. La famiglia venditrice Elia ha reinvestito nel gruppo con quote di minoranza, e Lorenzo e Chiara Elia garantiranno la continuità mantenendo la carica di amministratore delegato di Fas per un periodo concordato. Fas, con sede a Castellinaldo d’Alba (Cuneo), è una realtà che progetta e realizza diverse tipologie die infissi in legno e in alluminio, con caratteristiche estetiche e design ed elevata personalizzazione.