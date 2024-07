Napoli nuovo affare in Serie A | possibile rinforzo dalla Nazionale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilè molto attivo sul mercato. Occhio a possibili clamorosi rinforzi per la fascia, il nome piace e non poco a Conte. Con la lettera pubblicata oggi sugli account social del club Giovanni Di Lorenzo ha chiuso definitivamente la querelle ed ha giurato fedeltà al. Negli ultimi mesi si è più volte parlato di un suoaddio, ma ilnon ci ha mai voluto sentire ed ora anche il giocatore ha confermato la decisione di restare in azzurro. D’altronde in conferenza stampa Antonio Conte è sempre stato molto chiaro sulla vicenda, giocatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono fondamentali per il suo progetto. Per quel che riguarda il capitano azzurro è ancora da capire il ruolo nel quale Conte vorrà utilizzarlo, se da braccetto destro di difesa o esterno in un quanto mai probabile 3-4-3.