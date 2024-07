Napoli Collina di Posillipo | via al progetto di manutenzione dell’area Opere per 315 mln di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono partiti da via Orazio e via Petrarca, a, i primi interventi, della durata prevista di due mesi, del “Grandedi”. Gli assi stradali del quartieresaranno interessati, nei prossimi due anni, da una serie di lavori die riqualificazione per complessivi 31,5 milioni di. Si interverrà su via Manzoni, via, viale Virgilio, via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca e via Orazio, con conclusione prevista entro il primo semestre 2026. “In questa prima fase si lavora sui marciapiedi – spiega l’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza- poi si passerà alla parte carrabile e si limiterà l’impatto lavorando, dove possibile, su una semi carreggiata alla volta. Per certi tratti più stretti di Via Orazio si avrà qualche inevitabile fastidio in più, e studieremo provvedimenti ad hoc”.