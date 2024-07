Mulè incontra vice presidente parlamento Ucraina | Sistemi di difesa aerea impegno reale di sostegno a Kiev

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 luglio 2024) 11 07 24 VP GiorgioOlena Kondriatiuk (UK).ROMA – “Idiper contrastare gli attacchi russi rappresentano per l’Italia unal. Il nostro Paese può contare sull’adesione di maggioranza e opposizione nell’assistenza all’”. Così ildella Camera dei Deputati, Giorgio, che guida la delegazione italiana del gruppo di amicizia Italia-ndo questa mattina a Montecitorio Olena Kondriatiuka,della Verkhovna Rada. Nell’occasione,ha annunciato una prossima missione indel gruppo e ha sostenuto la proposta di una risoluzione di condanna della deportazione di bambini ucraini da parte della Federazione Russa. “È importante continuare ad avere relazioni dirette tra Parlamenti, come fatto in questi due anni – ha detto– Alla Camera, a marzo, abbiamo ospitato uno stage di funzionari della Rada e un altro ci sarà a settembre.