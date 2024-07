Medico in aula Ma l’udienza potrebbe slittare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) È previsto per oggi l’inizio del processo a carico di unanestesista, accusato di omicidio colposo per la morte di una giovane mamma durante un’operazione. Ioana Lingurar, 29 anni, morì il 23 gennaio durante un intervento all’anca, a cui si era sottoposta in una clinica privata di Perugia. Dopo venti minuti dall’inizio dell’intervento, secondo quanto ricostruito, la paziente si sentì male fino ad andare in arresto cardiaco. Venne subito trasferita d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove morì, però, nella notte. All’anestesista, che è stato rinviato a giudizio lo scorso ottobre, viene contestato di avere "cagionato per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e grave imperizia" il decesso della donna che si era sottoposta a un intervento all’anca "omettendo di rilevare adeguatamente i parametri clinici della paziente", cioè pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno.