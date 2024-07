L’Ozempic dà troppi effetti collaterali smetto Sto male | 9 su 10 abbandonano il farmaco usato come dimagrante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) È fuga dale assimilati, i farmaci che sono diventati impropriamente di modadimagranti grazie al sostegno di Vip e influencer. Una nuova analisi dimostra che quasi nove pazienti su 10 negli USA che assumono questo genere di farmaci ne interrompono precocemente l’assunzione. Gli autori hanno scoperto che, nel campione di riferimento, solo uno su quattro pazienti che assumevano questi farmaci per perdere peso e non per il diabete, ha continuato a prendere Ozempic per almeno due anni. E solo uno su 15 è rimasto fedele ai farmaci meno popolari che funzionano allo stesso modo,Saxenda e Victoza. Queste scoperte giungono in un momento in cui i produttori di questi farmaci devono affrontare diverse cause legali a causa di supposti graviparalisi gastrica, cecità e pensieri suicidi.