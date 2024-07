LIVE – Tour de France 2024 dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve-sur-Lot in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladelladelde, da-sur-Lot dopo 203,6 chilometri. La Grande Boucle vive un’altra giornata di attesa verso i Pirenei, che ormai si stagliano all’orizzonte: la frazione di oggi potrebbe sorridere a una fuga da lontano, sempre che le squadre dei velocisti non vogliano tener duro nella prima parte piuttosto vallonata del percorso. Occhi sempre aperti per gli uomini di classifica, che ad ogni modo dovrebbero vivere unatutto sommato tranquilla in attesa dei fuochi d’artificio dei prossimi giorni tra Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic e tutti gli altri big della generale. In caso di arrivo allo sprint invece ci sarà in palio il successo ma anche punti pesanti nella lotta per la maglia verde, con Biniam Girmay chiamato a difendersi da Jasper Philipsen.