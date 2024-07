LIVE Paolini-Vekic 2-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | la croata domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Sfortunata Jasmine, che va fuori tempo dopo il nastro dell’avversaria. 15-30 Arriva il terzo doppio fallo della. 15-15 Rovescio lungolinea e schiaffo al volo a campo aperto dell’azzurra. 15-0 Quarto ACE della tennista di Osijek. 1-0 Game. Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea della. 40-30 Scappa via il dritto inside out della balcanica. 30-30 Servizio e dritto incrociato vincente della toscana. 15-30 Pressing asfissiante di, che trova la riga con il dritto. 15-15 Servizio vincente dell’azzurra. 0-15 Il nastro respinge il rovescio incrociato di Jasmine. SECONDO SET 15:15set traumatico per, che dovrà innalzare la percentuale di prime e crescere in aggressività per cercare di rimettere in piedi questa semifinale.