Liguria no a revoca domiciliari per Toti Il legale | Faremo ricorso

(Di giovedì 11 luglio 2024) GiovanniGENOVA – “Ricorreremo in Cassazione” e “non è stata una grandissima sorpresa”. Lo ha detto Stefano Savi, avvocato difensore del governatore ligure Giovanni(foto), parlando con i giornalisti davanti al palazzo di giustizia di Genova, dopo che il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta didegli arresti. “Leggendo l’istanza, con questo tipo di impostazione e con la necessità ribadita dal Riesame di non interferire sull’attività politico-amministrativa, l’unica soluzione che taglierebbe la testa al toro sarebbe quella delle dimissioni” ma “il solo fatto che ci sia un provvedimento almeno in parte atteso non costituisce di per sé automaticamente alcun presupposto per cambiare qualsiasi cosa”, ha aggiunto.