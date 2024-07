L’aeroporto Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Saranno i passeggeri in arrivo da Francoforte alle 15.17, o forse quelli da Catania mezz’ora più tardi, i primiad atterrare al ribattezzato «Aeroporto internazionale». Il ministero dei Trasporti ha annunciato che con l’ordinanza dell’Enac il cambio nome dello scalo milanese (seppure in provincia di Varese) è immediato e non ha bisogno di ulteriori passaggi, verifiche o approvazioni. «di. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato:dialla memoria del presidente, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale», scrive il Mit in una nota, «la società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione».