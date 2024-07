La ragazza di Boccaleone e le altre vittime di violenze nei pronto soccorso un caso a settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bergamo. Un angolo di favela nascosto tra la vegetazione, un capanno fatiscente a ridosso dei binari di. Quello dove unadi 22 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale è un luogo isolato. Ma ilforse no, non è così isolato. Pochi giorni fa – apprende Bergamonews – un’altra, con problemi di tossicodipendenza, si sarebbe presentata in undella provincia, denunciando di essere stata violentata da uno spacciatore dopo un litigio. Storie ai limiti, sulle quali sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Storie maturate in contesti fortemente degradati, anche se questo genere dipossono consumarsi ovunque: non solo in strada, ma anche in famiglia o sul posto di lavoro.