La corsa-camminata in città | Per scoprire Pisa all’alba

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora non è iniziata ed è già boom di persone che vogliono partecipare alla prima Virtual 5.30,per le vie del centro storico diorganizzata dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU). Oltre 100 persone fra studenti universitari, dipendenti dell’ente e cittadini hanno chiesto di prendere parte allanon competitiva di poco più di 5 chilometri (precisamente 5.30, da qui il nome dell’iniziativa) che si svolgerà domani per le strade del centro dicon partenza appunto alle 5:30 del mattino. Il percorso sarà in gran parte pedonale lungo le mura storiche dellacon inizio dalla mensa universitaria Cammeo toccando le sedi simbolo dei servizi del DSU Toscana come la residenza universitaria Nettuno, gli ufficio amministrativi in piazza dei Cavalieri, la residenza universitaria Fascetti, la mensa Martiri e con arrivo al punto di partenza alla mensa Cammeo, dove i partecipanti troveranno un ristoro di frutta fresca di stagione.