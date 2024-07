Italjet Dragster 700 Twin | il ritorno del Dragster con potenza raddoppiata

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il mondo delle due ruote ha accolto con grande entusiasmo ildell’, questa volta in una versione potenziata e aggiornata: l’700. Con un design avanguardistico e prestazioni impressionanti, questo nuovo modello promette di ridefinire gli standard degli scooter sportivi. Un Design Futuristico L’700si distingue immediatamente per il suo design futuristico e aggressivo. La carrozzeria aerodinamica, i dettagli in fibra di carbonio e le linee taglienti conferiscono al veicolo un aspetto da vera e propria superbike. Ogni elemento estetico è stato studiato per migliorare non solo l’aspetto visivo, ma anche le prestazioni aerodinamiche. La griglia frontale prominente e i fari LED contribuiscono a creare un look moderno e distintivo.