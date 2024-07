Il gol di Watkins allo speciale Euro 2024 – Southgate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024)-07-11 00:02:37 Giorni caldissimi in redazione! Il manager dell’Inghilterra Garethsi è detto “soddisfatto” per il gol decisivo di Olliee ha definito “” la vittoria della sua squadra contro l’Olanda, che ha consentito alla sua squadra di raggiungere la finale di UEFA. Il gol clinico dial 90° minuto è arrivato nove minuti dopo che l’attaccante dell’Aston Villa era stato inserito accanto a Cole Palmer, che aveva preparato il suo gol con un passaggio percettivo. “La cosa più importante è che tutta la squadra sia pronta a scendere in campo”, ha dettoa ITV Sport dopo che l’Inghilterra ha raggiunto la seconda finalepea consecutiva sotto la sua guida. “Abbiamo sentito, dal punto di vista energetico, che stavamo iniziando a perdere un po’ di pressione, e Harry Kane ha preso un colpo.