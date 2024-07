Il Buco – Capitolo 2 | teaser e foto del sequel di Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Il Platform 2: il trailer del sequel del film di Netflix ha rivelato la data di uscita dell'attesissimo secondo capitolo de "Il Platform" (The Platform), uno dei film spagnoli più popolari nella storia di Netflix, con oltre 82 milioni di visualizzazioni. Il Platform 2, di cui da oggi sono disponibili il trailer e le prime immagini, con protagonisti Milena Smit (Madres paralelas, La ragazza di neve) e Hovik Keuchkerian (La Casa Di Carta), arriverà solo su Netflix dal 4 ottobre. Il Platform 2, la trama Mentre un misterioso leader impone il proprio dominio nel Platform, un nuovo "inquilino" viene coinvolto nella lotta contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. Ma quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, fino a che punto saresti disposto a spingerti per salvarti la vita? Il Platform 2, che vede nel cast anche Natalia Tena (Game of Thrones) e Óscar Jaenada (Luis Miguel: The Series), è diretto da Galder Gaztelu-Urrutia (Il Platform) e prodotto da Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia, e Raquel Perea, per Basque Films.