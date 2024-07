Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arroccata sulle pendici del Monte Titano, la Repubblica di Sansi erge come una sentinella del tempo, un microcosmo di storia e tradizione che sfida le leggi della modernità. Questo minuscolo Stato, il terzo più piccolo d’Europa dopo Città del Vaticano e Monaco, è un gioiello incastonato nel cuore dell’Italia, un paese dentro un paese che ha saputo mantenere la propria indipendenza attraverso secoli di tumulti e cambiamenti. La leggenda narra che Sanfu fondato nel 301 d.C. da un tagliapietre dalmata di nome, fuggito sull’Appennino per sfuggire alle persecuzioni contro i cristiani. Qui, sul Monte Titano,creò una piccola comunità cristiana che nel tempo si trasformò in uno Stato sovrano. Questa storia di origini antiche e sacre permea ancora oggi l’atmosfera della Repubblica, dove il passato e il presente si fondono in un amalgama unico.