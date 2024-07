Gioielli d’Italia | Merano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Incastonata tra le maestose vette dell’Alto Adige,si erge come un gioiello di eleganza e tranquillità, un luogo dove la natura alpina si fonde armoniosamente con una ricca tradizione culturale e una vocazione per il benessere. Questa città, con il suo fascino senza tempo, invita i viaggiatori a scoprire un mondo di contrasti affascinanti, dove l’architettura Belle Époque si affianca a moderni centri termali, e dove i vigneti si arrampicano sulle colline che circondano un centro storico pittoresco. Un tuffo nella storia e nella culturavanta una storia millenaria che si respira ad ogni angolo. Le sue origini risalgono all’epoca romana, ma è nel Medioevo che la città fiorisce come importante centro commerciale. Il XIX secolo segna l’inizio della sua fama come località di villeggiatura, attirando nobili e artisti da tutta Europa.