Giacomo Bozzoli ascoltato il figlio che conferma la versione della madre Il pg | Non erano emerse esigenze cautelari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora nessuna traccia di, l’uomo svanito nel nella o quasi poco prima che la Cassazionesse l’ergastolo per l’omicidio dello zio. La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per procurata inosservanzapena in merito alla latitanza del 39enne. L’uomo è accusato di aver ucciso lo zio Mario e di averlo gettato nel forno dell’azienda di famiglia l’8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano. L’obiettivo degli inquirenti è di trovare eventuali complici che possono aver aiutatoa progettare e realizzare la fuga. Dopo l’audizionecompagna, è statoildi, 9 anni compiuti da poco, che era con i genitori fino al primo luglio quando il padreè scappato. Secondo quanto ricostruito il bambino, sentito in audizione protetta, avrebbe sostanzialmente ripetuto lafornita agli acquirenti dallacirca il viaggio in Spagna con tappa in precedenza in Costa azzurra, poi all’acquario di Valencia e infine a Marbella, dove il padre lo avrebbe salutato per poi continuare da solo la fuga.