Ecco i ’Divivaluce’ e la musica sacra

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tra le numerose band che animano l’estate, troviamo i ‘Divivaluce’, specializzata in spettacolili a tema sacro in un mix di poesia, teatro, canzoni e, proposti con uno stile coinvolgente e immediato. Testi inediti e scritti per ogni spettacolo da Mauro Giorgini e musiche eseguite al sax, violino, chitarra e tastiera. Gli spettacoli nascono dalla sinergia artistica e umana tra gli artisti e dal desiderio di portare un messaggio di pace, fraternità e speranza: ‘di viva luce’, appunto. Anime del gruppo sono: Mauro Giorgini- chitarra, voce e autore delle canzoni; Viviana De Marco-(voce recitante); Fausto Palmieri(tastiera); Federica Pantanetti (cantante solista); Luca Ciarpella (sax e voce); Snezana Tintor (violino). "La scelta del nome – fanno sapere gli artisti – nasce dal desiderio di scoprire i tesori del Cristianesimo attingendo alla ‘luce viva’ delle parole dei rispettivi Santi e diversi carismi, ma anche a quella di grandi autori dell’Ortodossia e della Riforma; di poeti e scrittori della letteratura italiana ed internazionale di ogni epoca.