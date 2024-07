Ecco i distributori per i sacchetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) In città spuntano i nuoviautomatici per il ritiro deidella raccolta differenziata. Un’iniziativa di Marche Multiservizi Falconara, in collaborazione con il Comune. Sono stati posizionati in piazza Sant’Antonio nella zona del centro, in via Eugenio Montale a Castelferretti e in via Liguria a Palombina Vecchia. Ora è in corso il collaudo del sistema di riconoscimento e i dispositivi saranno funzionanti entro la fine della prossima settimana. Per usufruire del servizio sarà necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto Tari, passandola nell’apposita feritoia o avvicinandone il codice a barre al lettore ottico. In fase di autenticazione potrebbero comparire sul display gli errori: "Utente non autorizzato", se si utilizza una tessera sanitaria differente dall’intestatario del contratto Tari, "Sacchi al momento terminati" o "Sacchi spettanti nel periodo già presi".