Cesena-Carrarese la prima sfida Poi subito il Sassuolo in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si comincia, in casa, contro la, scontro tra neo promosse e replica dellagiornata di C del 4 settembre del 2022, quando si imposero i toscani per 2 a 1.dopo il derby in casa dele nel primo turno infrasettimanale, quello del 27 agosto, alla terza giornata al Manuzzi, arriva il Catanzaro. Questo l’avvio di stagione per i bianconeri che affrontano l’altro derby con il Modena, in casa, alla quinta giornata, mentre l’ultimo duello tra emiliano romagnole, con la Reggiana, è alla quattordicesima. L’andata si chiude il giorno di Santo Stefano in casa con la Cremonese. In barba al criterio del calendario ’asimmetrico’, che non prevede quindi più la stessa sequenza di partite, a campi invertiti, tra andata e ritorno, la seconda parte di stagione per il Cavalluccio si aprirà proprio con laa Carrara, un capriccio dell’algoritmo sottolineato anche dal direttore generale Corrado Di Taranto, presente in Liguria, a La Spezia, a rappresentare il Cavalluccio, quando è stato chiamato in causa per commentare il calendario.