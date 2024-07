Calciomercato | Mario Balotelli nuova avventura | ecco dove

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un giocatore giramondo che nella prossima annata calcistica potrebbe toccare le sponde di un Paese che ancora non aveva accolto il suo infinito talento condito, troppo spesso, da stravaganze che hanno frenato la crescita definitiva di un attaccante che era destinato, a inizio carriera, a diventare il faro del calcio italiano per tantissimi anni. Strana, davvero, la parabola di carriera compiuta da, passato dagli esordi vincenti all’Inter (campionati e Champions League) e allo scudetto vinto in Premier League con Roberto Mancini al quasi anonimato vissuto tra Svizzera (Sion) e Turchia (Adana Demirspor) senza lasciare troppi graffi. Il quasi trentaquatrenne, adesso, potrebbe firmare un accordo biennale con un’altra realtà “esotica” lasciando il calcio del Vecchio Continente.