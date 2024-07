Auto elettriche vendite al rallentatore | Volkswagen taglia E costano miliardi allo Stato ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non accenna a fermarsi la crisi che sta investendo il settore delle. Ormai è evidente che le aspettative sulledi questa tipologia diveicoli sono state disattese, con conseguenze che si stanno riflettendo su tutto il comparto e sui produttori. Ora è il turno di, che per la prima volta potrebbe trovarsi costretta a licenziare 2.600 addetti. Il colosso tedesco, primo produttore in Europa e secondo produttore mondiale di veicoli a trazione elettrica, ha rivisto al ribasso il proprio margine operativo e paga la scarsa richiesta di Suv elettrici e di altredi modelli più vecchi. E mentreristruttura e rivede i suoi obiettivi, il Consumer Mobility Pulse 2024 di Mc Kinsey riporta che solo il 18% dei consumatori nel mondo desidera un’a batteria come sua prossima vettura.