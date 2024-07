Via al Giro d’Italia donne Lo start in piazza Matteotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La città si veste di rosa per abbracciare, questa mattina, ilaperta a tutti a partire dalle 9 per la presentazione dei team in corsa e delle atlete e per altre attività che animeranno lo spazio nel cuore del storico. Poi alle 10.25 prenderà il via la quarta tappa della gara: 134 chilometri da Imola a Urbino. Tante le attività previste in. C’è l’esposizione di bici storiche, a cura dell’Associazione velocipedisti eroici romagnoli, già in mostra in Autodromo domenica 30 giugno in occasione del passaggio del Tour de France. Sarà inoltre presente la Ciclistica Santerno, che accoglierà bambini e genitori con l’esposizione di alcune bici da corsa per bambini e un banchetto informativo, per chi volesse prendere contatto e avvicinarsi a questo sport.