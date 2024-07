?Ursula von der Leyen la baronessa dimezzata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo il voto francese, con la crisi del macronismo e del predominio della tecnocrazia, anche a Bruxelles si cerca affannosamente un equilibrio. Von der, presidente della Commissione, punta alla riconferma. Ma in Europa cambia l’asse del potere. Come avrebbe detto Totò, è un’Europa «a prescindere». Da tutto. Dal voto popolare, dalla composizione dei governi dei 27 Stati, dai conflitti geopolitici, dall’Europarlamento in disordinata evoluzione, dall’economia che condanna il Vecchio continente a una preoccupante marginalità. I conti li ha fatti il quotidiano economico Financial Times: l’Ue vale oggi il 13,3 per cento del Pil mondiale; nel 1993 quando debuttò il mercato unico pesava quasi il 21 per cento. Gli Stati Uniti producevano allora un quarto del Pil mondiale e oggi sono quasi al 27 per cento.