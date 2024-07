Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 15-19 Luglio 2024 | Ritorna Chiara Petrone!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unalda lunedì 15 a venerdì 19e anteprime prossime storyline.vende Radio Golfo 99 Unaltorna a Napoli per vendere Radio Golfo 99. Filippo lancia pesanti accuse a Roberto. Rosa nel mirino delle pettegole del quartiere. Samuel cerca di recuperare con Micaela. Il matrimonio di Guido e Mariella al capolinea! Cuori infranti, crisi famigliari, fruttuosi investimenti! Le nuoveUnal, sulladellein onda da lunedì 15a venerdì 19, garantiscono svolte inattese! Le anteprime svelano che il piccolo Manuel sarà vittima di un nuovo atto di prevaricazione da parte di Pasquale e non riuscirà a raccogliere le forze necessarie per raccontare l’accaduto alla madre.