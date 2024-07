Tuffi | dal 12 al 14 luglio in programma il Vertigo Cliff Diving a Trieste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dal 12 al 14ospiterà il, che vedrà protagonisti i migliori specialisti mondiali dei. La competizione è inserita nel circuito internazionale RedBull ed è organizzata dall’associazione(rappresentata dal presidente Edoardo Iurincich), con il contributo di Regione e Comune di. Per l’occasione, sarà allestita una piattaforma alta 27 metri presso il bacino San Giusto, con piazza Unità d’Italia a fare da sfondo alle performance degli atleti in gara. Queste le parole dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto alla conferenza stampa dell’evento svoltasi nel Municipio di: “Con il ‘’,si prepara ad ammirare le prodezze di 24 campioni provenienti da tutto il mondo, pronti a offrire al pubblico uno spettacolo entusiasmante in una manifestazione dal fortissimo richiamo internazionale” .