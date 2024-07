The Last of Us 2 l' incredibile trasformazione della Ellie di Bella Ramsey nella nuova foto dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Proseguono le ripreseseconda stagione dello show HBO che adatterà il secondo videogamesaga Mentre procede la produzioneStagione 2 di Theof Us, che adatterà il secondo videogamesaga e compirà un salto in avanti nel tempo rispetto alla storia precedente, sono emerse nuove immagini dal set che mostrano laprotagonista. Dal set di Vancouver, infatti, uno scatto trapelato ha mostrato l'dinei panni di, rispetto a come l'avevamo incontrataprima stagione. Ovviamente, alcuni fan sono dubbiosi sui tentativi dello show di ricreare il look dinel sequel, ma per la prima volta possiamo dare uno sguardo anche al culto di .