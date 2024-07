Taremi-Inter adesso c’è anche la firma | manca solo un ultimo step!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’si prepara ad accogliereMedhi, che ha visitato la sede nerazzurra. Di seguito maggiori dettagli sulla mattinata e sull’passaggionte. MATTINATA – Quest’oggi Mehdiha avuto per la prima volta la possibilità di toccare concretamente con mano il mondo. L’attaccante iraniano, infatti, stamattina ha fatto visita alla sede nerazzurra di Viale della Liberazione, accompagnato dal fratello e dall’agente Federico Pastorello. Il nostro inviato sul posto ha immortalatoil momento in cui il calciatore ha lasciato in auto Viale della Liberazione, pronunciando le prime parole da neo-ista. I tifosi nerazzurri, però, devono pazientare ancora un po’ per l’ufficialità dell’acquisto di, dallaall’ufficialità: ecco cosa e quantoPASSAGGIO – Nelle due ore circa trascorse nella sede dell’e il suo entourage hanno messo a punto gli ultimi dettagli burocratici del contratto.