Rotary Club | al via la XVII Edizione della Dragon Cup

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Al via laCup, che si terrà martedì 16 luglio alle 18 al Circolo Canottieri di Firenze. L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per la nostra città, è promosso dalFiesole - capitanato dalla Presidente Manila Peccantini- e vanta la partecipazione di numerosi altridel territorio toscano e di varie istituzioni, uniti dal comune obiettivo di promuovere la solidarietà e il supporto reciproco. Il cuoremanifestazione sarà la spettacolare gara a bordo delleBoats, imbarcazioni tipiche cinesi utilizzate per gare che coinvolgono squadre di venti vogatori con voghe monopala, che vedrà sfidarsi diverse squadre nella meravigliosa cornice di Ponte Vecchio. Protagoniste dell’evento saranno leLadies di Firenze, un gruppo di donne che ha affrontato il tumore al seno e che attraverso lo sport promuove un messaggio di speranza e di lotta contro la malattia, appartenenti alla sezione di FirenzeLILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.