Riassunto | Mainstay Medical annuncia di avere ricevuto approvazioni per l’etichettatura RM riguardante il ReActiv8® Restorative Neurostimulation SystemTM

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le autorizzazioni RM sono state ottenute in relazione alla certificazione di conformità ai regolamenti sui dispositivi medici dell’UE e del Regno Unito DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Holdings plc oggi hato dinormative nell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Australia perla compatibilità RM condizionata per l’intero corpo per il sistema di neurostimolazione riparatoria. Conseguentemente, tutti i pazienti attuali e futuri europei e australiani portatori del ReActiv8 impiantato con cavi da 45 cm possono essere sottoposti a scansioni sull’intero corpo con un campo magnetico da 1,5 T. Le condizioni di scansioni specifiche e informazioni sulla sicurezza sono illustrate nei manuali delle linee guida per il ReActiv8 sulla RM per ciascun paese.