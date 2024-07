Regionali in Emilia Romagna la svolta Colla lancia De Pascale | Ottimo talento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rimini, 10 luglio 2024 – "Da assessore regionale ho fatto una legge per attirare e trattenere i talenti. Una legge che non ho fatto per me, ma sempre per guardare ai talenti che abbiamo, per guardare al futuro, anche in politica. E Michele è un". Vincenzoparla chiaro eil sindaco di Ravenna, Michele De, verso la candidatura alla guida della Regione con la maglia del Pd e del centrosinistra. Michele Dee Vincenzoal convegno di Confartigianato a Rimini Non è un caso che tutto ciò avvenga davanti al Palacongressi di Rimini, davanti a 1300 imprenditori aderenti a Confartigianato, in una giornata dedicata a "L'artigianato che piace" guidata da Amilcare Renzi, a capo di Confartigianato imprese, e Davide Servadei, presidente regionale, con un saluto del presidente nazionale Marco Granelli.