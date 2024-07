Rapina violenta a un giovane Due minorenni tra i tre fermati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Erano in sette, età apparente fra i 16 e i 20 anni. Hanno circondato la vittima, un ventiduenne, facendolo finire prima a terra e poi in ospedale, con quindici giorni di prognosi per le conseguenze della. Quattro sono stati rintracciati dalla polizia di Stato, tre arrestati fra i quali due. È successo nella notte tra lunedì e ieri sul Lungoticino Visconti, all’imbocco del Ponte Coperto. Mancavano pochi minuti alle 2 quando è scattato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, carabinieri e appunto gli agenti dalla Questura. Non è la prima volta che il Lungoticino e in particolare la zona del Ponte Coperto diventa teatro di aggressioni, specie di sera e di notte, come altre zone del centro storico dove nei mesi più caldi torna puntualmente a imperversare la malamovida delle stesse baby gang che nei giorni dei mesi più freddi colpiscono invece in altri punti della città come quello tra il Centro commerciale Minerva e l’autostazione di via Trieste.