Porsche Carrera Cup Italia | terzo round al Mugello Orari e dirette

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Scocca l’ora della terza prova stagionale dellaCup2024. Le velocissime coupè tedesche si daranno appuntamento nel veloce tracciato toscano delnelle giornate del 12, 13 e 14 luglio. Come sempre ci sarà al via anche Ebimotors. Il team di Enrico Borghi è in cerca di riscatto e cercherà ti recuperare punti importanti in classifica. Ai nastri di partenza, in Michelin Cup, troveremo Paolo Gnemmi (auto numero 51, CentroVarese – Ebimotors) ed Alberto De Amicis (vettura numero 52, CentroVarese – Ebimotors). LA MICHELIN CUP 2024 SINO AD OGGI PER EBIMOTORS Dopo le prove di Misano e di Imola Paolo Gnemmi occupa la terza posizione nella classifica destinata ai gentleman driver, a sole due lunghezze dal primo.