Per Pioli niente Al-Ittihad ma l’Inter può sfidare ancora un suo ex!

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stefanonon sarà l’allenatore dell’Al-. L’ex tecnico rossonero aveva trovato un accordo col club, ma per motivi di spogliatoio è saltato tutto. Ora un altro ex delpotrebbe sedersi sulla panchina. RIBALTONE – Il terremoto in casa Al-ha difatti spazzato via le speranze di vedere Stefanosulla panchina della squadra araba. Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, a mettere le bastoni tra le ruote dell’ex allenatore di Milan e Inter era statopopodimeno che lo stesso Karim Benzema. Un terremoto che aveva portato alle dimissioni immediate di presidente e direttore sportivo del club. Adesso, come suggerisce Fabrizio Romano, ci dovrebbe essere una svolta in merito al futuro allenatore dell’Al-. L’ex difensore nerazzurro e campione del Mondo a Francia 1998, Laurent Blanc, è pronto a diventare il nuovo tecnico degli arabi.