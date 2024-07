Olimpiadi La carica dei modenesi in gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per quel che riguarda gli atleti inè una delle truppe più folte di sempre quella deialledi Parigi 2024. Per non parlare delle eccellenze tecniche nel mondo del volley. Ecco nel dettaglio la truppa gialloblù in partenza per la capitale francese. Nuoto. Leader indiscusso della pattuglia in acqua degli azzurri è Gregorio Paltrinieri, già alla sua quarta Olimpiade nonostante i soli 30 anni (appena compiuti), forte di una medaglia in tutte le specialità nelle quali ha gareggiato: oro a Rio 2016 nei 1500 stile libero, argento a Tokyo 2020 negli 800 stile libero e bronzo sempre in Giappone nei 10 km in acque libere. Le gare cui parteciperà a Parigi saranno le stesse, tre anni fa la mononucleosi lo aveva privato della forma migliore, oggi arriva da campionbe europeo inin acque libere e con molte aspettative, ma con anche la consapevolezza della forza degli avversari.