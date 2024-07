Nuove regole a Udine per somministrare e bere alcolici

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ScreenshotIl sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato quest’oggi un’ordinanza che deroga e integra la precedente firmata il 25 giugno scorso, la numero 11. Rispetto a quanto già deciso in precedenza, come esito del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica provinciale è stato deciso di modificare le precedenti decisioni assunte con ordinanza sindacale. In particolare è stato deciso, per il restante periodo di validità dell’ordinanza, di estendere il divieto di consumo e quindi di detenzione ai fini dell’immediato consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nell’arco dell’intera giornata, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, anche nei parchi, tranne che negli esercizi pubblici e relativi plateatici regolarmente autorizzati, oppure in occasione di manifestazioni ed eventi autorizzati o organizzati dall’amministrazione comunale.