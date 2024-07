Musetti in semifinale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - Lorenzoè approdato inbattendo l'americano Taylor Fritz in cinque set, 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1, in tre ore e mezza di gioco. Lo attende Nole Djokovic, che ha passato il proprio turno per il ritiro dell'australiano Alex De Minaur. Perè la primain uno Slam che gli permette di diventare il quarto azzurro a centrare questo traguardo adopo Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2023). Tra le donne, invece, c'e' la prima assoluta di Jasmine Paolini. Il 22enne carrarino è stato protagonista di una partita di grande costanza e precisione: dopo una partenza in salita con il primo set perso, si è ripreso conquistando il secondo al tie-break e poi il terzo, prima di una pausa nel quarto per poi prendersi di slancio il quinto e decisivo set.