LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2024 in DIRETTA | si comincia con l’americano al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Prima esterna vincente dello statunitense. 40-40 Perde il controllo della risposta con il rovescio in back il toscano. Parità. 30-40 Palla break. Risposta profonda e solido dritto inside in di Lorenzo. 30-30 Peccato. Decolla la risposta di rovescio disulla seconda dell’avversario. 15-30 Scappa via il dritto incrociato di. 15-15colpisce male il dritto in uscita dal. 15-0 In corridoio il dritto inside in dell’azzurro. PRIMO SET 16:11 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro conal. 16:08 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe lo statunitense Taylor. 16:05 I due protagonisti del match sono nel tunnel degli spogliatoi.