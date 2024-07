LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Emond ancora in testa a 20 km dal traguardo gruppo maglia rosa a 3’30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Cinque chilometri all’inizio del GPM conclsuivo di Urbino. 13.41 Fino ad ora ottimo il lavoro di Magnaldi e Chabbey che si sono riportate a 1’40” di distacco da. Le due hanno guadagnato oltre un minuto in questi pochi chilometri di discesa. 13.40 20 km alla fine della. 13.38 Magnaldi e Chabbey hanno guadagnato una quindicina di secondi sulle altre inseguitrici. 13.37 Adesso la strada scenderà a valle fino a quando le atlete si troveranno davanti l’inizio della salita conclusiva in direzione di Urbino. 13.36 Chabbey e Magnaldi tentano di allungare sul gruppetto inseguitrice, le due provano ad attaccare in discesa. 13.35scollina il Monte Osteriaccia e passa inalla classifica scalatrici.